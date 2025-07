Incubo West Nile, test sul sangue dei donatori

Nessuno stop alle donazioni di sangue in Friuli Venezia Giulia. Mentre continua in Italia a salire il bilancio delle vittime per West Nile, il virus trasmesso all’uomo dalla zanzara, nella nostra Regione, sebbene il livello di attenzione si sia alzato, si continua a predicare calma. Questo, soprattutto, al fine di non genere una psicosi tra le persone. Soprattutto in quelle più anziane che, magari già affette da patologie serie, con un contagio da West Nile potrebbero sviluppare complicanze gravi.

Nessuno stop, quindi, alle donazioni di sangue. Semmai controlli più rigidi.

Attualmente in Italia è possibile stimare la presenza di almeno 10mila infezioni da virus West Nile, la maggior parte asintomatiche” ma queste potrebbero aumentare poichè è difficile ipotizzare come andrà, perchè questo virus è imprevedibile sia in relazione al target di persone che verrà colpito sia nell’andamento”. Cruciali restano, dunque, la sorveglianza e il monitoraggio.