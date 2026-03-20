Indagata per lo spray al peperoncino, Giurovich non molla

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Venerdì scorso la giornalista Irene Giurovich si era incatenata davanti alla Procura di Udine perché indagata assieme ad altre 9 persone per detenzione abusiva di armi, chiedendo l’archiviazione della sua posizione. Nodo del contendere, uno spray al peperoncino acquistato on-line che, secondo una perizia della Procura, sarebbe infiammabile e quindi non risponderebbe ai requisiti per la libera vendita. Le forze dell’ordine si erano recate a casa sua e le avevano sequestrato la bomboletta.

Oggi la nuova protesta, sempre in piazza Patriarcato. Giurovich si è presentata mostrando le carte che smentirebbero la tesi dell’accusa.

Inoltre, in questi giorni ha acquistato in un negozio della città un altro spray identico a quello sequestratole.

Lunedì Giurovich, decisa a chiedere i danni per quanto accaduto, incontrerà il procuratore di Udine Massimo Lia per consegnargli i documenti.