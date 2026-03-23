Cronaca Indagata per spray al peperoncino: “Tante non sanno cosa fare” Hubert Londero 23 Marzo 2026 Autore: Hubert Londero 23 Marzo 2026 1 GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. udine Condividi FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail articolo precedente Gect: obiettivo allargamento all’Istria Potrebbe interessarti anche Rizzetto: “La campagna per il No era più semplice” 23 Marzo 2026 Alle urne tre friulani su cinque, record per un referendum 23 Marzo 2026 De Toni: gli italiani vogliono tenersi stretta la Costituzione 23 Marzo 2026 Droga a Udine, il fiuto di Galant inchioda tre giovani 23 Marzo 2026 In piazza Primo Maggio arriva il Luna Park di Primavera 23 Marzo 2026 Il servizio civile in Fvg raccontato in un convegno 23 Marzo 2026