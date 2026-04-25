Indagato Il designatore Rocchi, al centro Udinese-Parma

C’è l’incontro Udinese-Parma, giocato il primo marzo 2025 e terminato uno a zero a favore dei bianconeri, al centro dell’inchiesta che ha portato la Procura di Milano a indagare il designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi per l’ipotesi di reato di concorso in frode sportiva.

L’avviso di garanzia gli sarebbe stato notificato nella serata di ieri. L’indagine ha preso avvio lo scorso anno dopo il deposito di un esposto.

Il sospetto della Procura meneghina è che Rocchi abbia fatto pressioni sulla sala Var per condizionare l’arbitro Maresca ad assegnare all’Udinese il penalty, poi realizzato da Thauvin, che decise l’incontro.

In particolare, l’arbitro fu richiamato all’on field review per un fallo di mano. Inizialmente il rigore fu escluso, ma poi venne assegnato. L’interferenza sarebbe stata evidenziata grazie ad alcuni audio e video della partita.

Un altro episodio sotto la lente degli inquirenti riguarda l’incontro Inter Verona del campionato precedente.