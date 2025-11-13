  • Aiello del Friuli
giovedì 13 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Bandi regionali sulla casa, “patto” tra Banca 360 e Uppi
Infanticidio di Muggia, Fedriga: “Evento che sconvolge”
Infermieri, primi segnali di un cambio di rotta
Approvati gli ultimi articoli, via libera alla legge su commercio e...
Minaccia la moglie con un coltello, ai domiciliari
Confcommercio Udine: 80 anni di storia e imprese del territorio
Militare morì per l’uranio, il Tar riconosce la causa di servizio...
Cos’è successo in via della Roggia: dalla sparatoria all’arresto
Carcere di Udine: riqualificazioni in corso ma resta il nodo sovraffollamento
Sparatoria a Udine, domani in carcere la convalida del fermo
Cronaca
Il cordoglio per l'uccisione del bambino di 9 anni unisce la politica

Infanticidio di Muggia, Fedriga: "Evento che sconvolge"

La segretaria regionale del Pd Conti: "Dobbiamo interrogarci sul sistema della salute mentale"
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il dramma di Muggia unisce nel cordoglio la politica regionale. Il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, nel manifestare la vicinanza al padre e ai famigliari del bimbo ucciso, commenta: "Quanto accaduto è una tragedia che sconvolge profondamente l'intera comunità regionale. La morte di un bambino per mano della madre è un fatto che non può lasciare spazio a parole sufficienti per esprimere il dolore e il turbamento che tutti noi proviamo".  Il gruppo Lega in consiglio regionale sottolinea il proprio sgomento per la tragedia e invita a fornire "ai servizi sociali strumenti adeguati per aiutare le persone in difficoltà".  La presidente della Commissione pari opportunità del Friuli Venezia Giulia Dusy Marcolin evidenzia: "Non ci saranno mai parole sufficienti e giuste per esprimere quanto siamo turbati". La deputata di Fratelli d'Italia Nicole Matteoni parla di "episodio orribile che ha scioccato tutta la comunità muggesana e non solo".

Sul fatto interviene anche la deputata del Pd Debora Serracchiani invitando a "stringersi silenziosamente accanto al padre e a tutta la comunità muggesana". "E' una tragedia immensa che deve avviarci in un percorso di riflessione" secondo il consigliere regionale del Patto Massimo Moretuzzo mentre i consiglieri regionali del Pd definiscono quanto avvenuto "inimmaginabile e agghiacciante", con la segretaria regionale del partito Caterina Conti che aggiunge come ci si debba interrogare "sul sistema della salute mentale e sugli strumenti di sostegno alle persone fragili".

