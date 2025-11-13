Infanticidio di Muggia, Fedriga: “Evento che sconvolge”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il dramma di Muggia unisce nel cordoglio la politica regionale. Il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, nel manifestare la vicinanza al padre e ai famigliari del bimbo ucciso, commenta: “Quanto accaduto è una tragedia che sconvolge profondamente l’intera comunità regionale. La morte di un bambino per mano della madre è un fatto che non può lasciare spazio a parole sufficienti per esprimere il dolore e il turbamento che tutti noi proviamo”. Il gruppo Lega in consiglio regionale sottolinea il proprio sgomento per la tragedia e invita a fornire “ai servizi sociali strumenti adeguati per aiutare le persone in difficoltà”. La presidente della Commissione pari opportunità del Friuli Venezia Giulia Dusy Marcolin evidenzia: “Non ci saranno mai parole sufficienti e giuste per esprimere quanto siamo turbati”. La deputata di Fratelli d’Italia Nicole Matteoni parla di “episodio orribile che ha scioccato tutta la comunità muggesana e non solo”.

Sul fatto interviene anche la deputata del Pd Debora Serracchiani invitando a “stringersi silenziosamente accanto al padre e a tutta la comunità muggesana”. “E’ una tragedia immensa che deve avviarci in un percorso di riflessione” secondo il consigliere regionale del Patto Massimo Moretuzzo mentre i consiglieri regionali del Pd definiscono quanto avvenuto “inimmaginabile e agghiacciante”, con la segretaria regionale del partito Caterina Conti che aggiunge come ci si debba interrogare “sul sistema della salute mentale e sugli strumenti di sostegno alle persone fragili”.