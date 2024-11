Infermiere ferito al pronto soccorso di Trieste, arrestato l’aggressore

Un giovane di 19 anni, cittadino moldavo residente a Trieste, è stato arrestato dai Carabinieri per lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento dopo aver aggredito un infermiere del Pronto Soccorso di Cattinara nella notte tra il 7 e l’8 novembre. Il giovane, già noto per precedenti episodi di violenza familiare, si trovava in stato di alterazione e ha opposto resistenza anche all’arrivo delle Forze dell’Ordine, che lo hanno infine contenuto e portato in carcere.

L’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) ha attivato il protocollo di prevenzione, avviando la segnalazione interna e garantendo un rimborso per i danni subiti dall’infermiere.