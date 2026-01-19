Infermieri, arrivano i rinforzi ma restano troppo pochi

0
Anno nuovo, vita sempre la stessa. Almeno per gli infermieri. Una categoria fondamentale per il funzionamento del sistema sanitario i cui, numeri, però restano ancora troppo bassi. Almeno per soddisfare il fabbisogno non solo degli ospedali della Destra Tagliamento ma anche del territorio e delle nuove case di comunità.
A lanciare l’allarme è Rosanna Finos, direttrice dell’assistenza infermieristica di Asfo.
Difficile fare un numero degli infermieri che mancano all’appello.
E nemmeno fare affidamento sui laureati che escono dal corso universitario di Pordenone.