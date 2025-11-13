Infermieri, primi segnali di un cambio di rotta

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Chiamiamola pure inversione di tendenza. La professione infermieristica torna ad interessare ai più giovani che, dopo le scuole superiori, dovranno decidere il loro futuro. Ne è convinto il presidente regionale dell’ordine, Luciano Clarizia, che a Punto d’Incontro, in Fiera a Pordenone, soltanto nella giornata di ieri ha accolto più di cento richieste da parte di studenti realmente interessati ad iscriversi, il prossimo anno, al corso universitario di infermieristica.
Una professione che, dopo anni bui, è tornata improvvisamente a suscitare interesse. Soprattutto per quanto riguarda la parte dell’emergenza.