Influencer pugliesi, scomparsi e ritrovati in Friuli

Finita l’apprensione per le sorti di Michele D’Alessio e Rossella Del Console. I due influencer pugliesi, che da due giorni non davano notizie, sono stati trovati sani e salvi, ignari del tam tam generato per la loro ricerca.

La denuncia era stata presentata questa mattina ai carabinieri di Trieste dal padre di Michele. La coppia, nota sui social come “I Vangolden”, è stata ritrovata in compagnia del loro Golden Retriever Mia nei pressi del rifugio Pussa, nella suggestiva Val Settimana, nel territorio di Claut. Grande la paura dei familiari, che da lunedì non riuscivano a mettersi in contatto con i due giovani, in viaggio tra le montagne di Veneto e Friuli. L’ultimo video pubblicato su TikTok raccontava di un problema alle ruote del loro furgoncino dell’esercito camperizzato, avvenuto nel 58° giorno di viaggio.

A Claut era stata individuata l’ultima cella telefonica che aveva agganciato i dispositivi della coppia. Questo indizio ha permesso al Soccorso Alpino e ai carabinieri di Cimolais di concentrare le ricerche nelle aree più frequentate della zona. Intorno alle 17 di oggi, infine, il loro ritrovamento. “La famiglia è stata subito avvisata e ha ringraziato tutte le persone che si sono mobilitate per le ricerche”, ha dichiarato il sindaco di Claut, Gionata Sturam. “Il problema della mancanza di segnale telefonico è noto – ha riferito Sturam a Telefriuli – e speriamo che questa storia a lieto fine possa dare un ulteriore impulso al progetto regionale per garantire una copertura totale del territorio montano. Sarebbe un passo avanti per la sicurezza di cittadini ed escursionisti”.