Influenza, picco previsto tra 10 giorni. I più colpiti sono i bambini

L’influenza galoppa in Friuli Venezia Giulia. Nella prima settimana del nuovo anno nella nostra Regione sono stati registrati 4,53 casi di sindromi simil-influenzali ogni mille assistiti: un dato in leggero aumento rispetto alla settimana precedente (4,24). A livello territoriale, si rileva un’incidenza pari a 3,64 casi per mille assisiti nella Destra Tagliamento, a 4,57 nell’ambito della provincia di Udine e a 5,82 nella Venezia Giulia. La fascia più colpita è quella dagli 0 ai 4 anni.

E’ quanto emerge dal report diffuso dall’Azienda regionale di coordinamento della salute. La situazione, dal punto di vista sanitario, è in evoluzione. Anche perché, come confermato da Guido Lucchini, presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Pordenone, il picco dei contagi da influenza è previsto tra una decina di giorni. “Sul territorio – spiega – abbiamo dei colleghi che fungono da sentinella. Si tratta principalmente di medici di medicina generale che, di fronte a pazienti che accusano sintomi come mal di gola, cefalea, febbre e dolori articolari, sottopongono gli stessi a tampone che, poi, viene processato in laboratorio. Dai risultati riusciamo a tenere monitorato l’andamento dell’influenza stagionale”.

Nella prima settimana del 2025 sono stati inseriti i dati di 16 tamponi faringei, di cui uno risultato positivo al virus influenzale di tipo A, uno al virus influenzale di tipo B e un tampone a Coronavirus.

L’influenza, di per sé, non sarebbe nemmeno una sindrome grave ma, come ha ricordato Lucchini, potrebbe avere complicazioni gravi nei pazienti fragili. “Mi riferisco a bronchiti, broncopolmoniti, scompensi cardiaci e renali. A rischio sono le persone anziane, i diabetici e gli immunodepressi”. E intanto i letti degli ospedali cominciano a riempirsi.