Influenza, si parte il 14 ottobre. Riccardi: profilassi importante per i soggetti fragili

Al via come ogni anno la campagna per la vaccinazione antinfluenzale, dall’Australia arrivano notizie di un virus molto forte e l’assessore regionale Riccardi invita i deboli ad effettuare la profilassi senza però cadere in allarmismi