Infortuni in montagna, soccorse tre persone

Le stazioni del Soccorso alpino delle stazioni di Moggio Udinese e Maniago sono intervenute nel primo pomeriggio per soccorrere tre persone.

Il primo intervento è avvenuto a Barcis. Un uomo di 57 anni è caduto e si è fratturato una caviglia lungo il sentiero degli Alpini che corre attorno al Lago. L’allarme è stato lanciato verso le 14. Il malcapitato è stato imbarellato e trapsortato a spalle fino all’ambulanza.

Il secondo è stato portato a termine alla stessa ora a Moggio Udinese, vicino al ricovero Zouf di Fau, dove una donna si è infortunata, procurandosi una frattura a una gamba scivolando sulla neve. L’escursionista è portata dall’elisoccorso in ospedale a Tolmezzo.

Terzo intervento a Tramonti di Sopra. L’allarme è stato lanciato poco prima delle 16, quando una donna si è procurata un trauma cranico e a una gamba lungo il sentiero che conduce alle Pozze Smeraldine, tra le località di Pradiel e Frasseneit. L’elisoccorso l’ha portata all’ospedale di Udine.