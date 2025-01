Un infortunio sul lavoro si è verificato alla Cimolai di Polcenigo. Un operaio bosniaco di 41, del posto, è stato colpito al ginocchio da un grosso gancio metallico che, per cause in corso di accertamento, si è staccato da un ponteggio. L’uomo, che è rimasto seriamente contuso, dopo essere stato soccorso da personale sanitario è stato condotto all’ospedale di Pordenone. Sul posto, per i rilievi e gli accertamenti, i carabinieri di Aviano.