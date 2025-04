Infortunio alle Acciaierie Venete, capoturno colpito da sbarra: è sciopero

Ancora un grave infortunio sul lavoro. Ieri sera nello stabilimento delle Acciaierie Venete di Buja, un capoturno di trent’anni residente a Majano è stato investito da una sbarra movimentata dopo essere uscita dalla fonderia. Ha riportato ustioni è stato trasferito a Padova nel reparto grandi ustionati. La Procura ha posto sotto sequestro il macchinario e la fabbrica è chiusa.

“ Questo è il terzo infortunio nel recentissimo passato – spiega la Fiom-Cgil, un fatto inaccettabile che solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei lavoratori all’interno dello stabilimento. In segno di protesta e per ribadire l’importanza della sicurezza sul lavoro, lo stabilimento è attualmente fermo. E’stato dichiarato lo sciopero su tutti i turni nella giornata odierna e gli impianti sono completamente fermi, la FIOM-CGIL Udine insieme alla Rsu pretende garanzie adeguate per la sicurezza di tutti i lavoratori”.

Intanto è stato fissata la data per il funerale di Daniel Tafa, il 22enne morto alla Stm di Maniago la scorsa settimana. le esequie si terranno sabato 5 aprile alle 10.30 nella chiesa di Vajont. Sarà lutto cittadino in paese e anche a Maniago