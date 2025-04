Infortunio alle Acciaierie Venete: sciopero. Funerali Tafa il 5 aprile a Vajont

Una tragedia sfiorata, che poteva costare un secondo morto nel giro di dieci 10 giorni, dopo il decesso di Daniel Tafa. Un altro operaio, stavolta un capoturno di trent’anni, alle Acciaierie Venete di Buja è stato investito da una sbarra incandescente uscita dalla fonderia. Ha riportato gravi ustioni. Soccorso è stato trasferito a Padova nel reparto grandi ustionati, non in pericolo di vita ma grave La Procura ha posto sotto sequestro il macchinario e la fabbrica è chiusa, i lavoratori scesi in sciopero. “Questo è il terzo infortunio nel recentissimo passato – spiega la Fiom-Cgil, un fatto inaccettabile che solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei lavoratori all’interno dello stabilimento. La Fiom-Cgil Udine insieme alla Rsu pretende garanzie adeguate per la sicurezza di tutti i lavoratori”.

Intanto è stato fissata la data per il funerale di Daniel Tafa, il 22enne morto alla Stm di Maniago la scorsa settimana. Le esequie si terranno sabato 5 aprile alle 10.30 nella chiesa di Vajont. Sarà lutto cittadino in paese e anche a Maniago. L’autopsia ha decretato che la morte è avvenuta per anossia cerebrale da pneumotorace massivo sinistro in shock emorragico. Tra un paio di settimane sono a attese le perizie sui macchinari.