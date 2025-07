Infortunio domestico: obeso soccorso con barella speciale

Sanitari in difficoltà questa mattina per soccorrere un uomo obeso di Prata di Pordenone, caduto a terra nella proprio abitazione e impossibilitato a camminare. Gli operatori del 118 sono stati costretti a chiedere aiuto ai vigili del fuoco di Sacile, che hanno raggiunto il luogo dell’incidente domestico con un’autoscala. Dopo aver assicurato l’uomo su una barella speciale, questa è stata poi agganciata al cestello dell’autoscala e calata da una finestra dell’appartamento fino al livello stradale. Qui, il paziente è stato affidato ai sanitari per il trasporto in ospedale.