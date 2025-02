Infortunio in campo, si è risvegliato il calciatore della Manzanese

Si trova ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Cattinara di Trieste il 17enne della Manzanese Juniores che sabato, in seguito ad uno scontro di gioco durante la gara con i pari età del San Giovanni a Trieste, ha perso i sensi in campo. Dal nosocomio triestino sono però giunte ieri pomeriggio buone notizie: il giovane, che si trovava sedato ed intubato, è stato svegliato e le prime risposte sono state confortanti. Il ragazzo ha riconosciuto i familiari e ha scambiato qualche parola con il padre, segnali questi che indicano che non dovrebbe aver subito danni cognitivi gravi. Ora non è più intubato e oggi sarà sottoposto a nuovi esami per verificare che non ci siano danni e lesioni nel resto del corpo. Rimane comunque ricoverato in terapia intensiva dove viene costantemente monitorato.