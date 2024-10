Infortunio sul lavoro questo pomeriggio a Mortegliano. Attorno alle 15.30, il titolare dell’azienda agricola Masutti è precipitato da un’altezza di 4 metri. L’uomo stava facendo manutenzione del tetto di un capannone, quando questo ha ceduto facendo sprofondare il malcapitato, che è stato elitrasportato in ospedale a Udine cosciente e non in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri della stazione locale.