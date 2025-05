Infortunio mortale a Ovaro, domani l’autopsia sulla salma di Paolo Straulino

Sarà effettuata nella mattinata di domani all’ospedale di Tolmezzo, l’autopsia sulla salma di Paolo Straulino, l’operaio di Sutrio rimasto vittima, ad appena cinquant’anni, dell’ennesimo, tragico infortunio sul lavoro, la sera di sabato 3 , nello stabilimento di Ovaro della cartiera Reno De Medici. L’incarico sarà conferito alle ore 9, negli uffici della Procura di Udine, dal Pubblico Ministero Claudia Danelon, titolare del relativo procedimento penale, al medico legale Carlo Moreschi e al tossicologo Riccardo Addobbati.

I due consulenti tecnici, poi, procederanno a seguire con l’esame che dovrà accertare le cause del decesso ma da cui si conta di ricavare anche, attraverso la disamina delle lesività, elementi utili all’esatta ricostruzione del terribile incidente, per il quale il Sostituto procuratore ha iscritto nel registro degli indagati, anche come atto dovuto per dare loro modo di nominare eventuali consulenti tecnici di parte per questo e altri accertamenti non ripetibili, quattro soggetti dell’azienda, più la società stessa. Una volta ultimato l’esame l’autorità giudiziaria rilascerà il nulla osta alla sepoltura e i fratelli di Paolo Straulino seguiti legalmente dallo Studio 3A, potranno fissare, ormai per la prossima settimana, i funerali del loro caro, che saranno partecipatissimi, la tragedia ha destato vasta eco e commozione, oltre alla solita rabbia per le tante, troppe morti bianche, in tutta la regione: a Ovaro la produzione dello stabilimento si fermerà per consentire a tutti i dipendenti di partecipare alle esequie e a Sutrio, dove saranno celebrate le esequie, le attività abbasseranno le serrande in segno di lutto.