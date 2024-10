Infortunio mortale alla Fantoni, caposquadra patteggia un anno e 7 mesi di reclusione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’anno scorso Abdellatif Sabili, operaio di origini marocchine di 43 anni e residente a Osoppo, precipitò da un’altezza di 15 metri e perse la vita nello stabilimento della Fantoni. Per la sua morte Adil Sabili, 41 anni, anche lui cittadino marocchino e caposquadra della vittima, ha patteggiato un anno e 7 mesi di reclusione per omicidio colposo davanti al gip di Udine Giulia Pussini. La pena è stata sospesa.

Il tragico incidente sul lavoro è avvenuto il 7 giugno 2023. L’operaio, dipendente della Idealservice di Pasian di Prato alla quale la Fantoni aveva affidato le operazioni di pulizia, scivolò mentre si trovava con un collega sul tetto dell’impianto Plaxil 7, che produce pannelli truciolari. Sfondò il cupolino di un lucernaio e cadde sulla linea di produzione sottostante, morendo poco dopo nonostante il soccorso dei sanitari. Secondo l’accusa, il suo caposquadra, nonché preposto alla sicurezza, non si assicurò che la vittima indossasse i dispositivi di protezione individuale contro le cadute.