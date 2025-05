Infortunio mortale, oggi si ferma la cartiera di Ovaro

Cartiera di Ovaro chiusa oggi e un minuto di silenzio nel pomeriggio, alle 15, in tutti gli stabilimenti del Gruppo Rino De Medici, dopo l’infortunio mortale costato la vita a Paolo Straulino, 50enne di Sutrio, rimasto schiacciato da un imballaggio di carta da macero del peso di 12 quintali.

L’incidente è accaduto nella tarda serata di sabato. Straulino aveva iniziato il turno di lavoro alle 22. Un quarto d’ora dopo la tragedia. L’esatta dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di accertamento. Pare che Straulino fosse da poco sceso da un muletto quando è stato travolto dal carico di carta da macero caduto dalla benna di una pala meccanica movimentata da un collega operaio. L’impatto sarebbe stato fatale per il cinquantenne. Il collega ha subito chiesto aiuto a chi si trovava in quel momento in cartiera e allertato i soccorsi, chiamando il 112. Purtroppo per Straulino non c’è stato nulla da fare. Oltre al personale sanitario sono arrivati sul posto i vigili del fuoco di Tolmezzo, i carabinieri di Tolmezzo e il personale incaricato dall’azienda sanitaria.

Il Gruppo Rdm, che ieri sera in una nota aveva espresso vicinanza alla famiglia di Paolo Straulino, ha confermato la fermata dello stabilimento per la giornata di oggi. Questa mattina l’azienda ha fatto sapere che stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente e che al momento non è stata fissata la data della ripartenza della cartiera.

“Anche in questo momento di dolore – si legge in una nota – il Gruppo RDM ribadisce l’importanza fondamentale che attribuisce alla sicurezza di tutti i propri dipendenti e non solo”.

Le Rsu hanno chiesto un incontro urgente con la direzione. Il sindaco di Ovaro Lino Not ha espresso la vicinanza di tutta la comunità alla famiglia della vittima e a quella dell’altro operaio coinvolto nell’incidente.