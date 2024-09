Infortunio sul lavoro ieri sera a Pagnacco in un ristorante della zona. Un cuoco domenicano di 24 anni, ha riportato diverse le lesioni al volto per lo scoppio di una bomboletta spray, utilizzata per la preparazione della cena ai clienti del ristorante. Sul posto per gli accertamenti del caso i carabinieri di Tricesimo. Il ragazzo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Udine.