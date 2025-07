Cade da un carrello elevatore posizionato a diversi metri d’altezza dal suolo e si infortuna gravemente. E’ accaduto questa mattina ad un magazziniere 47enne negli spazi dell’azienda P. Envelops di Tolmezzo: l’uomo, residente in città, è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Udine. Non è in pericolo di vita. In corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Villa Santina le cause che hanno portato all’infortunio del lavoratore.