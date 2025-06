Iniziati i lavori fognari a Porpetto, cittadini preoccupati

Escavatori all’opera da lunedì 9 giugno a Porpetto. Sono infatti iniziati i lavori per la realizzazione della nuova – discussa – rete fognaria di via Matteotti. Dopo le proteste del 28 maggio scorso, che avevano visto una cinquantina di cittadini chiedere di poter visionare il progetto esecutivo, il cantiere è stato attivato nonostante la documentazione non sia stata ancora resa disponibile e consultabile sul sito del Comune. Una scelta che ha alimentato il malcontento tra la cittadinanza, la quale teme che il progetto sia simile a quello già bloccato nel 2014 a seguito di una perizia geologica.

Durante l’incontro tenutosi martedì 3 giugno tra una delegazione di residenti, il referente CAFC, l’impresa esecutrice e la direzione lavori, i cittadini avevano sollevato diverse criticità riguardanti la stabilità degli edifici, l’accessibilità per i mezzi di soccorso e altre esigenze logistiche. Preoccupazioni che l’impresa ha ascoltato e valutato punto per punto per poi mettere in campo alcune misure preventive, come la messa in sicurezza di un arco ritenuto a rischio e l’applicazione di alcuni “vetrini” sulle crepe presenti per monitorare eventuali cedimenti durante le operazioni di scavo.

“Il rappresentante di CAFC ha mostrato apertura, ascoltando i nostri timori e garantendo l’impegno per una risoluzione tempestiva delle problematiche”, ci ha riferito una rappresentanza dei cittadini che ha inviato una formale richiesta di accesso agli atti all’amministrazione oltre che una lista di criticità e adempimenti di carattere amministrativo da affrontare.