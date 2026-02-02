Iniziative fino al 16 febbraio a Udine per il Giorno del Ricordo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Incontri con le scuole, a partire da quello svolto oggi al liceo classico Stellini, la proiezione di un film, la presentazione di libri. Sono alcuni degli eventi che fino al 16 febbraio caratterizzeranno le iniziative promosse dal Comune di Udine in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia in occasione del Giorno del Ricordo. Il momento clou sarà martedì 10 febbraio, quando alle 11 ci sarà la deposizione di una corona d’alloro al parco “Martiri delle Foibe” e alle 17 a Palazzo Antonini la presentazione del libro “Le nostre case” di Paolo Marsich.

Il programma prevede anche un incontro sul tema Esodo e Foibe sabato 7 febbraio al Liceo Copernico, la proiezione al Cinema Visionario del film “La bambina con la valigia” mercoledì 11 alle 17, la presentazione del libro “Rimembranze di Zara italiana” alla biblioteca Joppi giovedì 12 alle 17 ed infine quella di un altro volume, “Fiume città nuvola” di Rosanna Turinovich Giuricin lunedì 16 febbraio alle 17.