Inizio lezioni, “Caos trasporti per assenza bus extrascolastici”

L’inizio dell’anno scolastico è partito abbastanza nel caos a causa della mancanza del trasporto pubblico dedicato agli studenti. A sollevare la questione è il consigliere regionale del Partito Democratico, Francesco Martines, che ha presentato un’interrogazione alla Giunta regionale per chiedere una maggiore flessibilità del servizio. Molti genitori hanno infatti lamentato al dem disagi per l’assenza dei mezzi pubblici, con il traffico paralizzato nei principali centri urbani come Udine. Il consigliere chiede che i servizi extrascolastici, come il trasporto pubblico, vadano adattati alle esigenze delle scuole, con un coordinamento più efficace tra i servizi di trasporto e l’avvio delle lezioni.