Inquinamento dell’aria: in Fvg continui sforamenti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La pianura pordenonese soffoca. E non va meglio nella Bassa friulana e nel Goriziano. La carenza di precipitazioni – non piove da almeno due settimane – sta facendo registrare ripetuti superamenti del limite di legge per il pm 10. Soprattutto nel pordenonese dove le stazioni più interessate sono quelle di Brugnera e Sacile con rispettivamente 8 e 4 giorni di sforamento consecutivi del limite giornaliero.

Le altre stazioni dell’hinterland hanno fatto registrare valori vicino al limite con un unico superamento relativo alla stazione di Porcia.

Situazione preoccupante, dal punto di vista dell’inquinamento, che ha costretto una ventina di comuni ad attuare il Piano di azione comunale, che prevede l’attuazione di tutta una serie di misure tali da contenere l’emissione in atmsfera di polveri sottili.

Ma la misura è stata già revocata, secondo le indicazioni fornite da Arpa. Tra l’altro nel weekend, qualora dovessero essere confermate, le abbondanti precipitazioni piovose dovrebbero mitigare l’aria.

Per l’assessore all’ambiente del comune di Pordenone, Mattia Tirelli, ci sono pochi dubbi: “In questo periodo dell’anno le emissioni più nocive arrivano, per il 70 per cento, dal riscaldento degli edifici. Non tanto, quindi, dal traffico”.