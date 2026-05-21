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Cronaca

Insegnante investita sulle strisce davanti allo Stringher: è grave

L'incidente alle 8 in viale Monsignor Nogara
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Un’insegnante è stata investita questa mattina davanti allo Stringher di Udine, in viale Monsignor Giuseppe Nogara, da tempo considerata una delle arterie più critiche della città per la sicurezza degli attraversamenti scolastici.

La docente stava attraversando le strisce pedonali per raggiungere la sede dell’Istituto turistico-economico-aziendale quando è stata investita da un’auto guidata da un ventenne. L’incidente, nella zona del Terminal Studenti, è avvenuto poco prima delle 8. La donna, di circa 50 anni, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata d’urgenza all’ospedale di Udine in condizioni serie. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Udine per i rilievi e la gestione della viabilità, che ha subito rallentamenti fino alla tangenziale ovest. Gli agenti hanno acquisito le immagini della videosorveglianza e raccolto le testimonianze dei presenti per ricostruire la dinamica.

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