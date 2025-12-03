Inseguimento a Cervignano, fermati con la cocaina

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Gettano la cocaina dal finestrino dell’auto durante l’inseguimento: speronati e arrestati dalla guardia di finanza. Protagonisti dell’episodio, avvenuto giovedì scorso a Cervignano, un cittadino tunisino di 43 anni e un italiano di un anno più giovane.

Tutto è accaduto poco prima delle 19, quando – stando alle accuse – le Fiamme gialle hanno intimato loro l’alt. Invece di fermarsi, i due hanno accelerato in direzione di Bagnaria Arsa. La pattuglia è però riuscita a raggiungerli ed è entrata in contatto con la loro automobile, costringendoli a fermarsi. I militari li hanno quindi arrestati e hanno recuperato l’involucro, contenente 55 grammi di cocaina, che i due avevano buttato dal finestrino.

Sabato il gup di Udine Rossella Miele ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere.