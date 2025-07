Inseguimento a Udine, Mercedes si cappotta in pieno centro

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono scappati – apparentemente incolumi – dai finestrini delle portiere di una Mercedes finita a testa in giù. Una fuga a piedi in piena regola tra le vie del centro di Udine, al termine di un inseguimento in auto terminato nei peggiori dei modi, ovvero con lo ‘spettacolare’ cappottamento della costosa vettura in via Grazzano. L’incidente si è verificato lunedì sera poco dopo le 20, dopo che al conducente della Mercedes una pattuglia della Polizia di Stato aveva imposto l’alt per un controllo di routine.

Alla vista della paletta, l’automobilista straniero non ha accostato né decelerato, anzi: ha pigiato il piede sull’acceleratore scappando dal posto di blocco. Ha così avuto inizio la caccia all’uomo, con la Mercedes che ha iniziato a sfrecciare cercando di seminare le forze dell’ordine attraversando le vie del centro città.

Arrivati all’altezza del Museo Etnografico del Friuli, lo scontro con un Opel Corsa posteggiata sul lato sinistro della carreggiata e il successivo ribaltamento della Mercedes che viaggiava ad alta velocità. Il tutto senza fortunatamente coinvolgere pedoni o altri mezzi. Da lì, quindi, la fuga del conducente e dell’amico passeggero che si sono dati alla macchia seminando gli agenti. Increduli i passanti presenti lungo la strada, che è rimasta a lungo bloccata per i rilievi della Polizia locale.