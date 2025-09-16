Fermato dopo un inseguimento in auto: 53enne pregiudicato guidava con patente revocata

Un uomo di 53 anni, con precedenti penali, è stato bloccato dalle forze dell’ordine dopo un breve inseguimento per le vie di Trieste. L’episodio è avvenuto in via Milano, quando una pattuglia dei Carabinieri ha notato una Lancia Ypsilon che procedeva a zig-zag. Nonostante l’intimazione a fermarsi, il guidatore ha ignorato l’alt e ha tentato la fuga, dando vita ad una fuga terminata in via Catullo. L’uomo ha poi cercato di dileguarsi a piedi, nascondendosi tra i cortili condominiali e su una tettoia, ma è stato prontamente bloccato dai militari, supportati da una pattuglia di rinforzo.

Il triestino, già noto alle forze dell’ordine, presentava i tipici segni di alterazione. I successivi controlli hanno rivelato che la sua patente era stata revocata nel 2021. L’uomo è stato denunciato per guida con patente revocata, mancato rispetto dell’alt e rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico. L’auto, intestata alla madre, è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi.