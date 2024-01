Agente rincorre pusher, bloccato grazie al passaggio di un automobilista

Ha dato un passaggio in auto all’agente della Polizia locale che aveva notato inseguire a piedi un uomo. Proprio l’aiuto offerto da un automobilista in transito in Borgo stazione ha permesso di bloccare un 18enne di origini pakistane, poi trovato in possesso di 25 grammi di hashish. L’inseguimento è avvenuto nei giorni scorsi a Udine. È iniziato in via Dante ed è poi proseguito tra le vie del centro città. Il fermo è stato possibile proprio grazie all’intervento del cittadino alla guida di un furgone che – con grande perizia e senza mettere in pericolo pedoni o altri conducenti – ha consentito di raggiungere il fuggitivo in via Parini, dove poi lo straniero è stato bloccato in attesa di rinforzi. Un gesto fondamentale che ha spinto la Polizia Locale di Udine a ringraziare pubblicamente il cittadino “per lo spirito di collaborazione e la prontezza dimostrata”.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e lo spacciatore è stato deferito all’autorità giudiziaria per detenzione a fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e violazione delle norme del Testo Unico sull’Immigrazione.

Sempre nell’ambito dei controlli anti-droga, la Polizia locale ha anche rinvenuto e confiscato in un’area verde vicina a Piazzale Osoppo ulteriori 130 grammi di sostanza stupefacente.