BUSINESS FVG
giovedì 4 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Due focolai del Vaiolo delle scimmie in FVG, 7 persone contagiate
Monfalcone, in centinaia a evento in supporto della Global Sumud Flotilla
Insicurezza, cresce la percezione: boom di iscritti ai corsi di autodifesa
Tragedia del Natisone, fissata la prima udienza per i tre vigili...
La Tirso è salva, acquisita da gruppo internazionale
In moto finisce contro un furgone, grave un biker
Bufera su Fedriga accusato di fiancheggiare Israele
L’Icop di Basiliano nella Silicon Valley con Intesa Sanpaolo
Fedriga, per presidenza Porto Trieste penso decisione entro mese
Imprese: oltre 1 milione di euro per certificazione della Pmi
Cronaca

Insicurezza, cresce la percezione: boom di iscritti ai corsi di autodifesa

. L'istruttore federale Andrea Vignola ha spiegato a Telefriuli come difendersi in caso di aggressione.
Alberto Comisso
Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non è una moda ma quella di iscriversi a corsi di difesa personale è diventata, secondo molti – soprattutto donne e giovani – una necessità. La percezione d’insicurezza galoppa anche nella Destra Tagliamento e, sebbene i numeri legati ad episodi di violenze ed aggressioni siano nettamente inferiori rispetto ad altre realtà, sembra essere diventata una necessità quella di imparare le tecniche di autodifesa. Così da sapere come comportarsi in caso di necessità. E non a caso, ormai da tempo, i corsi, organizzati per tutte le fasce d’età e anche a scuola, sono praticamente sold out.

Lo testimoniano quelli che, da anni, l’istruttore federale della Fijlkam, Andrea Vignola, tiene in collaborazione con le varie amministrazioni comunali e gli istituti scolastici del territorio. Si spiega la teoria, con un ripasso anche al codice penale, e poi si passa alla pratica. Anche perché la realtà è quasi sempre diversa da quella raccontata nei film.

Ma in caso di aggressione, cos’è necessario fare?

