Insicurezza, cresce la percezione: boom di iscritti ai corsi di autodifesa

Non è una moda ma quella di iscriversi a corsi di difesa personale è diventata, secondo molti – soprattutto donne e giovani – una necessità. La percezione d'insicurezza galoppa anche nella Destra Tagliamento e, sebbene i numeri legati ad episodi di violenze ed aggressioni siano nettamente inferiori rispetto ad altre realtà, sembra essere diventata una necessità quella di imparare le tecniche di autodifesa. Così da sapere come comportarsi in caso di necessità. E non a caso, ormai da tempo, i corsi, organizzati per tutte le fasce d'età e anche a scuola, sono praticamente sold out.

Lo testimoniano quelli che, da anni, l’istruttore federale della Fijlkam, Andrea Vignola, tiene in collaborazione con le varie amministrazioni comunali e gli istituti scolastici del territorio. Si spiega la teoria, con un ripasso anche al codice penale, e poi si passa alla pratica. Anche perché la realtà è quasi sempre diversa da quella raccontata nei film.

Ma in caso di aggressione, cos’è necessario fare?