Insiel: Anagrafe nazionale dello Stato civile, 34 Comuni FVG già operativi

Ad oggi, sono 34 i Comuni del Friuli Venezia Giulia che, grazie all’integrazione sviluppata da Insiel sul sistemaAscot Pa, hanno completato l’adesione all’Ansc – Anagrafe nazionale dello stato civile – il sistema digitale messo a punto dal ministero dell’Interno e Sogei per modernizzare e unificare la gestione dello stato civile in Italia.

La transizione, resa possibile dal lavoro tecnico e progettuale svolto da Insiel, consente agli Enti locali di operare direttamente dal gestionale Ascot Pa in ambiente Ansc, integrando in modo trasparente e conforme tutte le funzioni previste dalla piattaforma nazionale.

Un traguardo significativo è stato raggiunto dal Comune di Roveredo in Piano, che lo scorso 12 giugno ha redatto il primo atto di matrimonio completamente digitale della regione e subito dopo, il 24 giugno, l’atto di nascita con la dichiarazione sottoscritta online da un genitore tramite Spid, senza alcun utilizzo di carta o stampa.

“Gli uffici comunali hanno poi proseguito con la redazione di numerosi atti amministrativi, nascita, morte, cittadinanza e oggi ne contiamo circa 70 – ha dichiarato il sindaco Paolo Nadal -. La collaborazione con Insiel ci sta permettendo di portare avanti un processo di digitalizzazione dell’Ente pubblico che, inizialmente, il cittadino può non percepire. Ma sarà proprio nel momento del bisogno, quando si troverà in un’altra parte di Italia e avrà necessità di un estratto di nascita o di matrimonio che potrà apprezzare il valore di questo cambiamento: non dovrà più recarsi fisicamente in Comune. È un piccolo passo avanti verso la digitalizzazione della Pa che rappresenta un grande vantaggio concreto per i cittadini”.

La scadenza per l’adesione all’Ansc è fissata per legge al 31 dicembre 2026, e Insiel sta accompagnando i 202 Comuni del Friuli Venezia Giulia aderenti ad Ascot su 215, in questo percorso, offrendo soluzioni tecniche già integrate e assistenza personalizzata.

I Comuni, seguiti da Insiel, già attivi in Ansc sono: Aiello del Friuli, Amaro, Ampezzo, Artegna, Caneva, Cavazzo Carnico, Codroipo, Coseano, Doberdò del Lago, Flaibano, Fontanafredda, Forgaria nel Friuli, Medea, Moruzzo, Montenars, Premariacco, Preone, Rive D’Arcano, Ronchis, Roveredo in Piano, Sagrado, San Giorgio di Nogaro, San Vito al Tagliamento, San Quirino, Santa Maria La Longa, Staranzano, Stregna, Sutrio, Tavagnacco, Tolmezzo, Treppo Grande, Turriaco, Varmo, Verzegnis.

Sono inoltre già calendarizzati Pordenone a fine novembre e Udine a febbraio del prossimo anno.

“Dal 2022 abbiamo avviato le interlocuzioni con Sogei e il ministero per garantire che i Comuni potessero operare su Ansc in modo sicuro, semplice e integrato – afferma Diego Antonini, Amministratore unico di Insiel -. Il nostro gestionale Ascot PA permette oggi di redigere atti digitali direttamente dal software comunale, rispettando gli standard ministeriali. L’adesione ad Ansc porta benefici tangibili: si elimina l’uso del cartaceo, si garantisce l’accesso agli atti su base nazionale e si aumenta la sicurezza grazie alla firma digitale remota per gli ufficiali di stato civile e all’identità digitale per i cittadini”.

Antonini sottolinea inoltre la capacità del nuovo sistema digitale di semplificare e modernizzare il ruolo di tutte le figure coinvolte nelle pratiche di stato civile: “Dai sindaci e vice-sindaci che celebrano matrimoni, agli ufficiali che redigono gli atti, fino ai cittadini – coniugi, testimoni, genitori o chi acquisisce la cittadinanza – tutti possono oggi firmare e interagire in digitale, con maggiore efficienza, trasparenza e tracciabilità”.

Nel dettaglio sindaci e vice-sindaci quando celebrano matrimoni o unioni civili, firmano digitalmente gli atti, senza bisogno di stampe o firme a penna; gli ufficiali di stato civile operano esclusivamente su piattaforma digitale, redigendo, firmando e conservando gli atti online, con strumenti come firma digitale remota mentre coniugi e testimoni, nei matrimoni/unioni civili, possono firmare digitalmente gli atti, anche tramite Spid/Cie.

In sintesi, tutti i soggetti attivi nei procedimenti di stato civile possono ora interagire con il Comune in modo digitale, sicuro e tracciabile, riducendo tempi, costi e passaggi burocratici.

“Questo passaggio rappresenta un’evoluzione concreta del nostro rapporto con i cittadini – ha concluso il primo cittadino -: poter offrire un servizio totalmente digitale, sicuro e accessibile è un segno tangibile di innovazione e semplificazione”.