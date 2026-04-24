Insiel si è presentata agli studenti del Fvg

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Quasi 360 studenti di 20 istituti scolastici sono questi i numeri del progetto “Visite didattiche al Data center Insiel con focus sulla cybersecurity”, iniziativa inserita nel Piano Scuola Digitale in Friuli Venezia Giulia 2025/2026–2026/2027- 2027/2028 e realizzata in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale.

Il progetto, avviato nell’anno scolastico 2025/2026, ha coinvolto complessivamente 20 istituti scolastici del Friuli Venezia Giulia e 357 studenti delle classi terze e quarte, attraverso 20 visite didattiche della durata di 3 ore, al Data center Insiel con incontri formativi sulla sicurezza informatica. L’esperienza di forte valore formativo e orientativo si chiude per questa prima annualità con un bilancio ampiamente positivo.