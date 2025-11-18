Installa un gps sotto la sella della bici e pedina una ragazza: denunciato

Aveva installato un dispositivo gps sotto la sella della bicicletta di una 22enne udinese. Un modo, questo, per un 27enne, domiciliato a Udine e denunciato dai carabinieri per atti persecutori, per seguire gli spostamenti della giovane.

La ragazza si è rivolta ai militari, raccontando che da diverso tempo un uomo la pedinava a bordo di una vettura quando lei, all’uscita serale da una palestra della città, faceva rientro a casa.

Una situazione che ha causato nella 22enne un perdurante stato d’ansia e di paura, segnandola emotivamente e costringendola a cambiare le abitudini di vita.

Le indagini dei carabinieri hanno portato all’identificazione dell’uomo, che è stato denunciato.