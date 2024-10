Insulti e bottiglie contro la polizia, al via il processo per 18 no vax

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una sfilza di richieste di messa in prova, un paio di rito abbreviato e tre imputati che dovrebbero andare a processo. Questo in sintesi l’esito della prima udienza davanti al giudice Lisa Pittalis che vede imputate 18 persone con l’accusa di Resistenza a pubblico ufficiale, violenza e minaccia per qualcuno anche con l’aggravante di un’arma. I fatti sono legati allo sgombero del Varco 4 del porto di Trieste il 18 ottobre 2021, un protesta nata tre giorni prima quando diverse migliaia di no vax si unirono alla protesa dei portuali per chiedere l’abolizione del green pass. Tra gli imputati anche il consigliere comunale di Trieste Ugo Rossi. Davanti al tribunale si è tenuto anche un presidio di alcune decine di esponenti del movimento. Va ricordato che la pena massima è pesante perché si può arrivare anche a 15 anni di carcere, nella ricostruzione del Pm Pietro Montrone eseguita grazie al complesso lavoro della Digos sono contenuti gli insulti agli agenti, le offese e poi il lancio di oggetti tra cui anche una bottiglia. In questo filone non sono imputati esponenti del Coordinamento lavoratori portuali che aveva materialmente organizzato il presidio del 2021.