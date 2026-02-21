Insulti razzisti a Maignan, archiviate le posizioni dei cinque tifosi friulani

Il gip di Udine ha archiviato le posizioni di cinque tifosi friulani per gli insulti razzisti al portiere del Milan Mike Maignan. Anche la Procura aveva chiesto l’archiviazione. Lo riferisce il Messaggero Veneto.

I fatti risalgono al 20 gennaio 2024 quando, durante l’incontro Udinese Milan allo Stadio Friuli, i cinque indagati – tra i 22 e i 50 anni d’età, difesi dall’avvocato Giovanni Adami – presero di mira il portiere rossonero. Per quel gesto, furono colpiti da un Daspo di 5 anni e accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale.

Dalle indagini è emerso che né gli agenti della Digos, né i rappresentanti della Procura federale, posizionati a bordo campo, sentirono gli insulti. Nessun altro tifoso della curva seguì il loro esempio. Mancando il proselitismo, sono venuti meno i presupposti per il reato contestato.

Il gip ha ritenuto che i fatti, pur deprecabili, potessero configurare l’ipotesi di ingiuria aggravata dall’odio razziale, reato depenalizzato.