Cronaca
L'Ad Bolzonello: "Un affidamento diretto per il 2026"

Interporto Pordenone verso una newco pubblica-privata

Chiusi il rapporto con Hupac, dal 2026 arriva Inrail
Daniele Micheluz
Autore: Daniele Micheluz

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Interporto Pordenone volta pagina e rilancia. Il Consiglio di amministrazione di ha tracciato la roadmap che guiderà il futuro del terminal intermodale, dopo la chiusura del rapporto con l’attuale gestore Hupac formalizzata venerdì scorso. Dal 1° gennaio  il terminal tornerà quindi “formalmente nelle mani di Interporto”, spiega l’amministratore delegato Sergio Bolzonello, che definisce questo passaggio “un atto importante, atteso e strategico”.

Il CdA, riunito sotto la presidenza di Silvano Pascolo, ha ascoltato la relazione dell’amministratore delegato in merito alla gestione del Terminal Intermodale e approvato la proposta dell’Ad di procedere con un affidamento diretto della gestione per un anno, così da garantire continuità operativa e nel contempo avviare il percorso che porterà alla costituzione di una nuova società mista pubblico-privata incaricata di gestire il terminal nel lungo periodo.

“La strategia è chiara: un affidamento diretto per il 2026 e, parallelamente, l’avvio delle attività propedeutiche a una gara pubblica per individuare il partner con cui costituire la NewCo”, spiega Bolzonello. “I tempi tecnici per una procedura di questo tipo stimiamo possano aggirarsi tra i nove e i quindici mesi, perché richiedono passaggi complessi. Ma la roadmap che ci eravamo dati un anno fa con il nuovo piano industriale viene sostanzialmente rispettata”.

Il primo tassello sarà dunque l’affidamento diretto, per il quale Bolzonello ha già ricevuto mandato a proseguire le interlocuzioni con Inrail Spa, società del gruppo Autostrada del Brennero con sede legale a Genova e sede operativa a Udine. La  stima è quella  di arrivare alla firma del contratto con la Spa per la gestione del Terminal ferroviario per la durata di un anno entro le prime settimane di gennaio.

La futura società mista pubblico-privata vedrà Interporto Pordenone nel ruolo di azionista con accanto uno o più partner industriali per l’individuazione dei quali la gara ad evidenza pubblica è un passaggio indispensabile.

Con la definizione della strategia e l’avvio del percorso verso la NewCo, Interporto punta dunque a rafforzare il proprio ruolo logistico e a offrire nuove opportunità alle imprese del territorio.

