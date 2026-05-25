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Interreg: Zilli, Students4Cooperation modello Ue per i giovani

L'assessore ha illustrato i risultati della seconda edizione del progetto transfrontaliero. "Partecipanti raddoppiati e riconoscimento di eccellenza da Commissione europea"
Redazione
Autore: Redazione

“L’iniziativa ‘Students4Cooperation’ si è confermata un pilastro fondamentale delle politiche regionali per i giovani, dimostrando come la cooperazione transfrontaliera possa diventare un’opportunità concreta di crescita. Il successo della seconda edizione è testimoniato da un numero di partecipanti raddoppiato rispetto all’esordio, coinvolgendo sessantanove studenti provenienti da istituti di Gorizia, Trieste, Pordenone, Portogruaro e Nova Gorica”. Lo ha comunicato l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, illustrando i risultati della seconda edizione della competizione scolastica internazionale inserita nel Programma Interreg Italia-Slovenia 2021-27. L’iniziativa si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado situate nell’area del Programma, con l’intento di far conoscere ai giovani le opportunità che la cooperazione senza confini offre per il territorio e di dar loro la possibilità di sviluppare una propria idea progettuale da attuare nell’area transfrontaliera.

La rappresentante dell’Esecutivo regionale ha spiegato che quest’anno il progetto è stato incluso nel brand europeo “Youth4Cooperation” da parte della Commissione europea: “Un risultato che eleva questa iniziativa a modello d’eccellenza per la cooperazione territoriale europea, essendo stata indicata come esempio virtuoso da replicare in altri programmi”. Grazie ai premi finanziati dalla Regione e dal Programma Interreg, i vincitori del contest hanno potuto visitare le istituzioni europee a Bruxelles, “toccando con mano – così Zilli – il funzionamento della Commissione e del Parlamento”. In questa edizione il viaggio premio è stato assegnato agli studenti dell’Isis Jožef Stefan di Trieste, mentre ad aggiudicarselo lo scorso anno era stata la classe IV del Liceo linguistico Scipio Slataper di Gorizia. “In virtù di questi risultati – ha concluso Zilli – la Regione considera la terza edizione come la prosecuzione naturale di un percorso che vede i giovani al centro delle politiche strategiche”. Per questo motivo, l’assessore ha proposto un finanziamento di 23.000 euro e il patrocinio regionale per l’annata 2026/27, garantendo così continuità a un’iniziativa definita “unica nel suo genere a livello europeo”.

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