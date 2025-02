Interrogato l’accoltellatore di Gradisca. I legali: “E’ in stato confusionale”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non si è avvalso della facoltà di non rispondere oggi in Tribunale a Gorizia nel corso dell’udienza di convalida del fermo a suo carico Alberto Bogaro, il ventinovenne accusato di aver accoltellato domenica sera tre persone all’esterno del Caffé Teatro di Gradisca d’Isonzo. I legali del giovane, che ritengono non ci sia una ripicca sentimentale alla base del gesto del loro assistito, però raccontano: “E’ ancora in uno stato confusionale”. Il gip deciderà entro domani se l’uomo dovrà restare in carcere o meno.