mercoledì 13 Agosto 2025
Cronaca
A presentarla la consigliera Laura Fasiolo

Interrogazione del Pd in Consiglio regionale sull'inquinamento transfrontaliero

Chiesta maggior collaborazione per la risoluzione congiunta italo-slovena di problematiche ambientali
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Potenziali situazioni di inquinamento atmosferico transfrontaliero segnalate nel Goriziano e causate da impianti produttivi situati in Slovenia. E' il motivo dell'interrogazione a risposta orale presentata dal Partito Democratico in Consiglio regionale: a firmarlo la consigliera Laura Fasiolo, che chiede se e come Regione e Arpa si stiano interessando alla problematica di polveri e odori che provocano le proteste dei residenti dei quartieri goriziani di Sant'Andrea e Montesanto.

Pieno appoggio all'interrogazione da parte del Pd provinciale.

Nell'occasione il Pd ha ricordato come, a proposito di collaborazione transfrontaliera, sia necessario inoltre spingere maggiormente verso l'obiettivo del Contratto di Fiume Isonzo per una miglior gestione transfrontaliera del corso d'acqua.

