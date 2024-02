​Interrogazione parlamentare di Serracchiani sul caso-Cpr

E un’interrogazione ai ministri dell’Interno Piantedosi e della Giustizia Nordio sul caso del Cpr gradiscano è stata annunciata dalla deputata del Pd Debora Serracchiani: la richiesta è quella di intervenire in modo definitivo per risolvere le criticità della struttura. E sul tema arrivano le prese di posizione anche dei consiglieri regionali Laura Fasiolo e Furio Honsell: l’esponente del Pd esprime “sconcerto per la cronica assenza di soluzioni concrete” nonché “per le condizioni pesanti di depressione e sofferenza psicologica in cui versano gli ospiti” e “per lo stress conseguente alle condizioni di lavoro della polizia e alle difficoltà degli operatori civili”.

Fasiolo chiede infine il “rafforzamento di presenze come i mediatori culturali e di risorse per il superamento delle difficoltà comunicative dei migranti”. Honsell invece evidenzia come, con le nuove regole volute dal governo Meloni, “tenere fino a 18 mesi una persona in una vasca, come sono chiamate le strutture esterne in plexiglass dove sono rinchiusi in attesa del rimpatrio forzato i detenuti, significhi infierire su queste persone”.