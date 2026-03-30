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Cronaca

Interviene in difesa della barista, cliente ferito con un coltello

Dopo la prima lite, l’aggressore è tornato a casa per armarsi prima di minacciare nuovamente i presenti. Feriti anche i carabinieri intervenuti. Sequestrati coltello e marijuana
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Prima minaccia la titolare di un bar e litiga con i clienti. Poi torna armato di coltello e ferisce un avventore intervenuto in difesa della donna. Infine si scaglia contro i carabinieri. È quanto accaduto sabato pomeriggio in un bar di Comeglians, dove un 37enne carnico – con precedenti – è stato arrestato dai militari del Nucleo Radiomobile di Tolmezzo.

Tutto è iniziato quando l’uomo, probabilmente alterato dall’uso di sostanze stupefacenti, ha discusso con la barista per futili motivi, aggredendo verbalmente la titolare e i clienti. Uscito dal locale, è tornato poco dopo impugnando un lungo coltello seghettato da pane, continuando a intimidire le persone presenti.

Un cliente di circa 60 anni, a quel punto, è intervenuto per difendere la donna e, nel tentativo di frapporsi, è rimasto ferito alla mano. All’arrivo dei carabinieri, il 37enne si era già allontanato, ma è stato rintracciato poco distante. Dopo un tentativo di calmarlo, ha reagito con calci e pugni, venendo immobilizzato e ammanettato.

La perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare il coltello, lungo 37 centimetri, e alcuni grammi di marijuana. Arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Udine. Tutti i coinvolti, compresi i carabinieri, hanno riportato lesioni con prognosi di diversi giorni.

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