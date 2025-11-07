Intesta al figlio il contratto della luce e non paga, nei guai madre di 35 anni

Una donna di 35 anni, originaria della Spagna e residente a Osoppo, è finita davanti al giudice assieme al compagno, un italiano di 38 anni, per furto di energia elettrica e sostituzione di persona. Tra il 2021 e il 2023, la coppia – che allora risiedeva a Trasaghis – aveva manomesso il contatore per non pagare parte dell’energia consumata. Poi, trasferitasi a Osoppo, aveva intestato il contratto della luce al figlio senza il suo consenso. Il ragazzo, ignaro di ogni cosa, si era visto recapitare richieste di pagamento per oltre mille euro. La donna ha chiesto la messa alla prova, mentre l’uomo ha patteggiato 4 mesi e 20 giorni di reclusione.