Intimidazioni contro le guardie forestali, condannato un 40enne di Pontebba

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Rubò 15 galline e 30 polli a un cacciatore che aveva collaborato con la Forestale regionale nel contrasto del bracconaggio in montagna. Per questo il giudice Rossella Miele del Tribunale di Udine ha condannato Cristian Filaferro, 40 anni di Pontebba, a 3 anni di reclusione. Condannato anche Gianni Tondo, 67 anni di Venzone, a un anno e 6 mesi di reclusione per favoreggiamento. Assolti, infine, Carlo Filaferro, 68 anni di Pontebba, dall’accusa di aver incendiato il capanno di una guardia forestale e il 23enne tolmezzino Manuel Baron per il furto del pollame.

Il processo riguarda l’indagine della Procura di Udine su alcuni atti intimidatori subiti tra il 2017 e il 2018 da due guardie forestali regionali della stazione di Pontebba per la loro attività antibracconaggio. In particolare, nel 2017 fu incendiata la casa di famiglia dell’allora comandante della stazione forestale di Pontebba situata in località Aclete a Tarvisio, per fortuna disabitata. L’anno successivo a Venzone venne dato fuoco al capanno degli attrezzi di un maresciallo del Corpo regionale e fu svuotato il pollaio di un cacciatore che aveva collaborato con la Forestale. Per questi episodi, due anni fa un 60enne di Pontebba e un 66enne di Marostica furono condannati a 5 anni e 3 anni e 10 mesi di reclusione dal gup di Udine.

Secondo l’accusa, Carlo Filaferro ebbe un ruolo nell’incendio del capanno, episodio dal quale è stato assolto. Data la sua disabilità, ha sostenuto il suo difensore, l’avvocato Francesco Longo, non poteva raggiungerlo. Cristian Filaferro invece partecipò al furto del pollame, per il quale è stato condannato.

Infine, Tondo era accusato di aver depistato le indagini trasportando sulla propria auto il gps installato dalla polizia giudiziaria sulla vettura di Cristian Filaferro. L’avvocato Longo, che valuterà il ricorso in appello, ha sostenuto in aula che nessuno si era accorto di cosa si trattasse e che, appena compreso che era un dispositivo elettronico, fu interessata la Procura.