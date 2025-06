Intitolato a Arthur Antunes Coimbra ‘Zico’ il campo sportivo di Premariacco

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A Premariacco il rinnovato campo sportivo in sintetico è stato intitolato a Zico. Dopo il murale nella sede del club bianconero di Orsaria, il Galinho ha ricevuto un altro omaggio in terra friulana. Una nuova emozionante sorpresa per il brasiliano che ieri, prima della cena con oltre duecento tifosi e amici, ha ricevuto l’abbraccio di tanti piccoli calciatori.

Questa la dedica apparsa sul campo: “Con le sue parole ha portato Orsaria e il Comune di Premariacco nel cuore del mondo”