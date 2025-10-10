Intossicati a Forni, uccisi da un tubo fissato male

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Quando i tecnici sono entrati nell’appartamento di Forni di Sopra, dopo aver simulato quanto accadde nella notte tra Natale e Santo Stefano, i rilevatori di monossido di carbonio sono andati fuori scala. In quelle stanze ce n’era una quantità abnorme, il doppio di quanto potevano rilevare al massimo gli strumenti. A causare una tale produzione di gas mortale, capace di rendere incosciente una persona in appena due minuti, sarebbero stati l’errata taratura della caldaia e un tubo non bloccato correttamente.

E’ quanto è emerso durante la fase finale dell’incidente probatorio nel procedimento che vede indagati per l’omicidio colposo dei coniugi Patrizia Pontani e Maurizio Chisciotti, uccisi dal monossido respirato nella loro casa di montagna, tre installatori dell’impianto di riscaldamento, il legale rappresentante della ditta che ha fornito la caldaia e il titolare della società che ha venduto l’immobile.

Stando al parere dei periti incaricati dal Tribunale Federica Angeli e Fabrizio Copetti, che oggi hanno illustrato le proprie conclusioni davanti al gip di Udine Mariarosa Persico, la caldaia alimentata a gpl fu erroneamente tarata per un combustibile diverso. Così, entrando in funzione, consumò molto più gas del necessario e, di conseguenza, produsse una quantità di monossido eccessiva. Il gas, poi, si propagò nell’appartamento perché il tubo di scarico fumi, fissato in maniera non conforme alle istruzioni di montaggio, uscì dalla propria sede all’innesto con la caldaia.

Le vittime, residenti a Pordenone, si trovavano in Carnia assieme alla figlia Laura di 28 anni per trascorre le vacanze. Quella notte, la ragazza scrisse alcuni messaggi al fidanzato in Toscana dicendo di accusare un forte malessere e lui, alle 4 di notte, lanciò l’allarme. Sul posto giunsero vigili del fuoco e sanitari, i quali trovarono l’uomo che respirava a fatica e la moglie incosciente. La donna morì dopo poche ore. Padre e figlia furono invece ricoverati al Cattinara di Trieste. Il decesso dell’uomo si verificò un mese dopo in Toscana, dove era stato trasferito.