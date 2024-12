Intossicati dal monossido, il vicino: “Ci eravano visti venerdì, che dramma”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ha gli occhi lucidi mentre parla Vittorio Polsinelli, il vicino di casa di Patrizia Pontani e Maurizio Chisciotti. In vial Grande, a Torre di Pordenone, la notizia della morte della 66enne si è appena diffusa. Lì, in una strada dove sorgono villette costruite da poco, tutti si conoscono. E i rapporti tra i residenti sono molto cordiali. Ecco perché, questa mattina, regnava un senso di incredulità. Un dispiacere enorme che, d’un tratto, ha preso il sopravvento su quell’aria di festa che si respirava nelle case di ogni famiglia.

Patrizia, nata a Nepi, un piccolo comune del Viterbese, e Maurizio, nato a Venezia, lei 66enne, lui 73enne, si erano trasferiti in vial Grande da tre anni. Persone gentili e sempre molto disponibili.

Ora, come si augurano i vicini, la speranza è che Maurizio possa farcela. L’abbraccio corale di una comunità scossa sì dal dramma che che non ha ancora perso tutte le speranze.