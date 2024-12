Intossicati dal monossido: Laura torna in Toscana, il papà resta al Cattinara

Laura Chisciotti, la figlia di Patrizia Pontani, la 66enne pordenonese morta la notte di Natale, a Forni di Sopra, dopo aver a lungo respirato le esalazioni da monossido di carbonio, nell’abitazione dove la famiglia stava trascorrendo le vacanze, è stata dimessa dall’ospedale Cattinara di Trieste. La 28enne ha quindi potuto far rientro in Toscana, dove vive in un piccolo borgo della provincia di Prato.

Nel nosocomio giuliano resta ancora ricoverato, invece, il padre, Maurizio Chisciotti. Tac e risonanza magnetica, ai quali il 73enne era stato sottoposto, avevano evidenziato gravi lesioni al cervello.

Intanto ieri i vicini di casa della famiglia, che risiede in vial Grande a Torre di Pordenone, hanno depositato davanti al cancello d’ingresso della casa rose bianche, rosse e gigli. La loro speranza è quella di poter riabbracciare, al più presto, Maurizio e Laura.